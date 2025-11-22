مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 22:39

كتب : FilGoal

جمعة مشهور - طلائع الجيش

فرض التعادل نفسه في مباراتي طلائع الجيش ضد إنبي ومودرن سبورت ضد البنك الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

وفي لقاء أقيم على جهاز الرياضة العسكري تعادل الجيش 1-1 مع إنبي في المباراة الأولى لجمعة مشهور في منصب المدير الفني للجيش.

وتقدم إنبي بهدف في الدقيقة 33 عن طريق أحمد العجوز.

فيما أدرك التونسي حسام السويسي التعادل قبل 7 دقائق على نهاية اللقاء.

التعادل رفع رصيد إنبي لـ 19 نقطة في المركز السابع من 12 مباراة.

فيما حقق الجيش نقطة رفعت رصيده لـ 11 نقطة من 14 مباراة.

وفي استاد السلام تعادل مودرن سبورت مع البنك الأهلي سلبيا.

وسجل أسامة فيصل هدفا في الشوط الأول ألغي بداعي التسلل.

التعادل الثالث على التوالي للبنك رفع رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثامن.

فيما ظل مودرن سبورت في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

