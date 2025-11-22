في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 21:57

كتب : محمد جمال

يعُقد اجتماعا في مقر اتحاد الكرة لأعضاء اللجنة الفنية غدا الأحد لمراجعة عدد من القرارات يخص مدربي المنتخبات الوطنية ووضع خطة جديدة من أجل تنافس المنتخبات الوطنية مع التركيز وضع معايير للاختيار.

وتضم اللجنة الفنية كل من حسن شحاتة ومحسن صالح وعلي أبو جريشة وحلمي طولان ومحمد عمر وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة

- يقترب عبد الظاهر السقا من الرحيل عن اللجنة الفنية، واقتراح بإضافة شوقي غريب ضمن أعضاء اللجنة.

- اتحاد الكرة يفكر في الاعتماد على اسم من المدرسة الألمانية لتولي منصب المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة.

- المدير الفني لاتحاد الكرة سيكون له حق اختيار مدربي المنتخبات وخاصة منتخب مصر 2005 الذي سيصبح المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة، وسيكون المدرب أجنبي.

- هل طُرح اسم ميكالي؟ حدث بالفعل، لكن الأولوية للتعاقد مع أسماء أخرى.

وأقيل أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب بعد الفشل في التأهل من مرحلة المجموعات من كأس العالم للشباب.

فيما يقترب علاء نبيل من ترك منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

ويستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في شهر ديسمبر المقبل بقيادة حسام حسن، فيما يشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بقيادة حلمي طولان.

