مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

هارفي بارنز - نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

أوقف نيوكاسل انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في مباراة مجنونة جمعت الفريقين.

وفاز نيوكاسل على مانشستر سيتي 2-1 ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هارفي بارنز هدفي نيوكاسل، فيما أحرز روبن دياز هدف السيتي الوحيد.

المباراة شهدت مشاركة النجم الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 87 بدلا من فيل فودين.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 15 في المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

مانشستر سيتي تعرض للهزيمة بعد انتصارين متتالين على ليفربول وبورنموث.

وصف المباراة

بدأ نيوكاسل المبارة بضغط هجومي على مرمى مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وتصدى دوناروما حارس مانشستر سيتي لفرصة خطيرة من الألماني فولتماده.

ورد سيتي بتمريرة رائعة من جيريمي دوكو في اتجاه هالاند المنفرد لكنه وضع الكرة بعيدا.

وبعد مرور رائع من برونو جيمارايش مرر الكرة الى هارفي بارنز الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى 64.

وأدرك مانشستر سيتي هدف التعادل بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى، نفذها فيل فودين بعرضية الى روبن دياش الذي سدد الكرة مع تشتت في دفاعات نيوكاسل سكنت الشباك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 70 عاد نيوكاسل للتقدم من جديد بعد كرة عرضية نحو منطقة الجزاء وصلت الى نيك فولتماده الذي مررها بالرأس الى برونو جيمارايش الذي سددها بالرأس ولكن تصطدم بالعارضة وتصل الى هارفي بارنز الذي سددها في المرمى في الدقيقة 70.

وشارك عمر مرموش بدلا من فيل فودين في الدقيقة 87 في محاولة لتنشيط هجومه.

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
