سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا

تعثر يوفنتوس بالتعادل مع فيورنتينا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش هدف يوفنتوس، بينما أحرز رولاندو ماندراجورا هدف فيورنتينا.

ويواصل يوفنتوس تحقيق نتيجة التعادل للمباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وتعادل يوفنتوس مع سبورتنج لشبونة وتورينو وفيورنتينا.

وفاز يوفتوس بمباراة واحدة مع سباليتي وكانت الأولى له ضد كريمونيزي بهدفين مقابل هدف.

ويخطو سباليتي حتى الآن على خطى تياجو موتا وإيجور تودور مدربا يوفنتوس السابقين إذ عانى الفريق تحت قيادتهما بتحقيق الكثير من التعادلات.

وافتتح كوستيتش النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بصناعة دوشان فلاهوفيتش.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول.. صاروخية كوستيتش تفتتح التسجيل ليوفنتوس في شباك فيورنتينا في آخر دقائق الشوط

وتعادل ماندراجورا لفيورنتينا في الدقيقة 48 من صناعة مويس كين.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول!! فيورنتينا يعادل النتيجة في شباك يوفنتوس من تسديدة صاروخية رائعة

ولعب فلاهوفيتش سابقا في فيورنتينا، ومويس كين في يوفنتوس، بالتالي الثنائي صنع ضد فريقه السابق.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 20 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووصل فيورنتينا للنقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.