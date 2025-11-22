إبراهيم عادل أهدر ركلة جزاء وغضب ربيعة.. العين والجزيرة يتعادلان في قمة الدوري الإماراتي

حسم التعادل الإيجابي قمة الدوري الإماراتي بين العين والجزيرة بمشاركة الثلاثي المصري إبراهيم عادل ومحمد النني ورامي ربيعة.

وتعادل العين ضد الجزيرة 1-1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

ويلعب الثنائي محمد النني وإبراهيم عادل في صفوف الجزيرة، فيما يلعب رامي ربيعة مع العين.

سجل للعين بلاسيوس في الدقيقة 20 وسجل للجزيرة بونو دي أوليفيرا في الدقيقة 35.

العين رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.

ومن أول هجمة منظمة لفريق العين سجل الفريق البنفسجي هدفا عن طريق ماتياس بلاسيوس، الذي سدد كرة قوية هزت الشباك.

وأثمرت جهود الجزيرة عن تسجيل هدف التعادل بعد توغل برونو دي أوليفيرا، داخل منطقة العين ليواجه الحارس خالد عيسى، ويسكن الكرة في الشباك.

وحصل الجزيرة على ركلة جزاء بعد عرقلة يحيى بن خالق للنجم المصري إبراهيم عادل، داخل المنطقة وتقدم اللاعب نفسه للركلة لكن الحارس خالد عيسى تألق وتصدى لها.

ونال رامي ربيعة بطاقة صفراء بعد اعتراضه الشديد على حكم المباراة بعد احتساب ركلة الجزاء.

5 دقائق وإثارة لا تنتهي في القمة ✨ د. 44: الحكم يحتسب ضربة جزاء للجزيرة د.46: إبراهيم عادل يسدد وخالد عيسى يتصدى د.47: بانزا يسجل هدف التقدم الثاني وبعد مراجعة طويلة لـ تقنية الفيديو.. د. 50: حكم المباراة يلغي الهدف#العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين | #أبوظبي_الرياضية… pic.twitter.com/GGPj68MSWw — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 22, 2025

وسجل الكونجولي سايمون بانزا هدفا لنادي الجزيرة ويحولها برأسه في المرمى ليحتسب الحكم هدفا قبل أن يعود لإلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت وجود مخالفة مسبقة لدفع رامي ربيعة مدافع العين قبل أن يسجل الهدف.

وأضاع سفيان رحيمي أخطر فرصة للعين بعدما وجد نفسه في مواجهة المرمى لكن علي خصيف، تصدى لتسديدته وحولها لركلة ركنية.

وشهدت المباراة بعض التوترات والمشادات بين اللاعبين بعد أن سجل الجزيرة هدفا احتج عليه لاعبو العين قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو مرة أخرى ويلغي الهدف.