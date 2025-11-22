انتهت نهائي دوري المرتبط – الأهلي (66)-(74) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي الدوري المرتبط لكرة السلة.

وتقام المباراة على صالة وزارة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وفاز فريق الناشئين المرتبط للأهلي على الاتحاد في ذهاب النهائي بنتيجة 67-49.

ــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري 74-66

ق 1: تقدم الاتحاد السكندري 74-66

ق 3: تقدم الاتحاد 67-60

ق 7: تقدم الاتحاد 62-56

ق 8: تقدم الاتحاد 59-52

ق 8: تقدم الاتحاد 59-47

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث 53-45 لصالح الاتحاد

ق 1: تقدم الاتحاد 53-45

ق 3: تقدم الاتحاد 45- 38

ق 9: تقدم الاتحاد 40-31

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 36-29

ق 3: التعادل 29-29

ق 5: تقدم الأهلي 28-21

ق 8: تقدم الأهلي 22-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 17-15

ق 1: ثلاثيات متتالية من الاتحاد والنتجية 17-15

ق 1: تقدم الأهلي 17-9

ق 5: تقدم الأهلي 10-9

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري المرتبط
