محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل

يرى محمد شريف لاعب الأهلي أن فريقه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف ضد شبيبة القبائل الجزائري.

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال محمد شريف لبي إن سبورتس: "الفوز مهم للغاية خاصة أنها أول مباراة في المجموعة ضد فريق صعب مثل شبيبة القبائل".

وأضاف "شبيبة القبائل فريق قوي وكان من الممكن أن نزود الأهداف بعد التقدم بهدفين بالرغم من تقليص الفارق بهدفين مقابل هدف".

وأنهى حديثه قائلا: "الجيش الملكي فريق تاريخي وكبير في المغرب وسنستعد له جيدا".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.