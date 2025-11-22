محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 20:23

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد شريف

يرى محمد شريف لاعب الأهلي أن فريقه كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف ضد شبيبة القبائل الجزائري.

واستهل الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال محمد شريف لبي إن سبورتس: "الفوز مهم للغاية خاصة أنها أول مباراة في المجموعة ضد فريق صعب مثل شبيبة القبائل".

أخبار متعلقة:
عاد إمام وسجل.. الأهلي يستهل مجموعات إفريقيا برباعية في شبيبة القبائل من صناعة زيزو.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مجموعة الأهلي - يانج أفريكانز ينتصر على الجيش الملكي في افتتاح مشوار أبطال إفريقيا مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

وأضاف "شبيبة القبائل فريق قوي وكان من الممكن أن نزود الأهداف بعد التقدم بهدفين بالرغم من تقليص الفارق بهدفين مقابل هدف".

وأنهى حديثه قائلا: "الجيش الملكي فريق تاريخي وكبير في المغرب وسنستعد له جيدا".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

محمد شريف الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
نرشح لكم
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو قائمة الزمالك – عودة كايد ومحمود جهاد الفريق ضد زيسكو سيراميكا يعزز صدارته في ترتيب الدوري بثنائية ضد فاركو الزمالك يعلن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة محلل أداء الأهلي السابق: هذا ما يميز توروب عن ريبيرو.. وكل الفرق تتلقى الأهداف ولكن
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي 2 دقيقة | الكرة المصرية
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك 10 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة 52 دقيقة | الدوري المصري
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517656/محمد-شريف-كان-بإمكاننا-تسجيل-المزيد-ضد-شبيبة-القبائل