تشكيل بيراميدز - ماييلي وزلاكة يقودان الهجوم أمام ريفيرز يونايتد في دوري الأبطال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون دا سيلفا - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - دودو الجباس.

