السادس على التوالي.. الهلال يفوز على الفتح في الوقت القاتل بالدوري السعودي

حقق نادي الهلال فوزا ثمينا على الفتح في الوقت القاتل ضمن مسابقة الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفتح 2-1، بعد تأخره في النتيجة بهدف المغربي مراد باتنا في الدقيقة التاسعة.

وسجل الهلال هدف التعادل من الأوروجوياني داروين نونيز، بعد تمريرة من السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الـ26.

وتأزم موقف الهلال بتعرض ناصر الدوسري للبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 79.

وأعرب داروين نونيز عن غضبه بعد استبداله في الدقيقة 82.

لكنه على الرغم من النقص العددي استطاع أن يتفوق بهدف أحرزه البرتغالي روبن نيفيز من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 88.

وهذا الانتصار السادس على التوالي للهلال، فيما تعد الخسارة السادسة للفتح في الموسم من 9 جولات، والثانية على التوالي.

ويقود الإيطالي سيموني إنزاجي تدريب نادي الهلال، فيما يتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة بفارق نقطة عن النصر المتصدر.

فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.