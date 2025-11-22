السادس على التوالي.. الهلال يفوز على الفتح في الوقت القاتل بالدوري السعودي
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:55
كتب : FilGoal
حقق نادي الهلال فوزا ثمينا على الفتح في الوقت القاتل ضمن مسابقة الدوري السعودي.
وفاز الهلال على الفتح 2-1، بعد تأخره في النتيجة بهدف المغربي مراد باتنا في الدقيقة التاسعة.
وسجل الهلال هدف التعادل من الأوروجوياني داروين نونيز، بعد تمريرة من السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة الـ26.
وتأزم موقف الهلال بتعرض ناصر الدوسري للبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 79.
وأعرب داروين نونيز عن غضبه بعد استبداله في الدقيقة 82.
غضب نونيز بعد استبداله🎥
#الهلال_الفتح | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/6se97CUHb8— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 22, 2025
لكنه على الرغم من النقص العددي استطاع أن يتفوق بهدف أحرزه البرتغالي روبن نيفيز من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 88.
وهذا الانتصار السادس على التوالي للهلال، فيما تعد الخسارة السادسة للفتح في الموسم من 9 جولات، والثانية على التوالي.
ويقود الإيطالي سيموني إنزاجي تدريب نادي الهلال، فيما يتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة بفارق نقطة عن النصر المتصدر.
فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.