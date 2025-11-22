بايرن ميونيخ يعادل رقمه القياسي بسحق فرايبورج.. ودورتموند يتعادل مع شتوتجارت

سحق بايرن ميونيخ منافسه فرايبورج بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل لينارت كارل ومايكل أوليسيه (2) ودايوت أوباميكانو وهاري كين ونيكولاس جاكسون.

بينما أحرز يويتو سوزوكي ويوهان مانزامبي ثنائية فرايبورج.

ويتصدر بايرن ميونيخ للأسبوع الـ 43 على التوالي، وبذلك عادل الفريق رقمه السابق الذي حققه في 1972 و1973.

وكان فرايبورج تقدم بثنائية في الدقيقتي 12 و17 قبل أن يعود الفريق البافاري ويقلب النتيجة والفوز بستة أهداف.

وبهذا الفوز ارتفع بايرن رصيده للنقطة 31، بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 13 في المركز العاشر.

دورتموند × شتوتجارت

وعلى الجانب الآخر تعادل بوروسيا دورتموند مع شتوتجارت بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة ذاتها.

وأحرز إيمري تشان وماكس بيير وكريم أدييمي أهداف دورتموند، بينما سجل دينيز أونداف هاتريك لفرايبورج.

وللمباراة الثانية تواليا يتعادل دورتموند في بطولة الدوري.

وكان دورتموند قد تعادل في المباراة الماضية ضد هامبورج بهدف لكل فريق.

وللمباراة الثالثة على التوالي لم يتمكن دورتموند من الفوز في جميع البطولات إذ خسر من مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قبل أن يتعادل مرتين في الدوري الألماني.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ويأتي شتوتجارت في المركز الخامس بالتساوي مع دورتموند ولايبزج بنفس العدد من النقاط.

