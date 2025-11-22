سيراميكا يعزز صدارته في ترتيب الدوري بثنائية ضد فاركو

عزز سيراميكا كليوباترا صدارته في ترتيب الدوري المصري بالفوز على فاركو بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 14.

سجل هدفا سيراميكا كل من حسين السيد وفاخري لاكاي.

ورفع سيراميكا رصيده لـ 29 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الأهلي أقرب منافسيه.

فيما ظل فاركو في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

الشوط الأول شهد 4 محاولات لسيراميكا منعها محمد سيد "شيكا" حارس فاركو.

وفي الشوط الثاني زادت كتيبة علي ماهر من الضغط الهجومي بمشاركة أيمن سعد "موكا" وأحمد سمير.

في الدقيقة 75 انفرد حسين السيد وسجل من لمسة واحدة ليكتب التقدم لسيراميكا.

واستفاد فاخري لاكاي من خطأ الحارس وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وستكون أول مباراة لسيراميكا يوم 21 يناير 2026 ضد الاتحاد السكندري إذ ستتوقف مسابقة الدوري بسبب مشاركة مصر في كأس العرب وأمم إفريقيا.

فيما يحل فاركو في نفس اليوم ضيفا على سموحة في الجولة 15.