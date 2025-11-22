في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية

اكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فيران توريس (2) وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز أهداف برشلونة.

وعاد برشلونة للمرة الأولى إلى ملعبه سبوتيفاي كامب نو بعد الانتهاء من أعمال التجديدات.

وبدأ 9 لاعبين من إسبانيا في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ يناير 2014 ضد إلتشي تحت قيادة جيراردو مارتينو.

وأحرز برشلونة في جميع مبارياته الـ 33 الماضية في الدوري الإسباني 88 هدفا وتعتبر السلسلة الأفضل منذ فبراير 2019 عندما كان إرنيستو فالفيردي يقود الفريق إذ سجل 99 هدفا في 37 مباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في الجولة.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 17 في المركز الثامن.

ليفاندوفسكي يصنع التاريخ

افتتح ليفاندوفسكي النتيجة والتسجيل في ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد العودة ليكون أول من أحرز وذلك في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

video:1

وضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة 24 لكن ألغي بداعي التسلل.

وعاد توريس للتسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى عقب تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال.

video:2

عندما يوزع لامين جمال الهدايا.. فيران توريس لا يرفض! 🎁⚽️#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/ng02OLm5MD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

ثم أحرز فيرمين لوبيز ثالث الأهداف بعد انفراد تام باحرس المرمى.

وحصل أويهان سانسيت لاعب بلباو على الطرد بشكل مباشر بعد تدخل قوي على فيرمين لوبيز.

وأنهى توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 80 بعد انفراد بحارس المرمى.