في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

اكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل فيران توريس (2) وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز أهداف برشلونة.

وعاد برشلونة للمرة الأولى إلى ملعبه سبوتيفاي كامب نو بعد الانتهاء من أعمال التجديدات.

أخبار متعلقة:
سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة

وبدأ 9 لاعبين من إسبانيا في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ يناير 2014 ضد إلتشي تحت قيادة جيراردو مارتينو.

وأحرز برشلونة في جميع مبارياته الـ 33 الماضية في الدوري الإسباني 88 هدفا وتعتبر السلسلة الأفضل منذ فبراير 2019 عندما كان إرنيستو فالفيردي يقود الفريق إذ سجل 99 هدفا في 37 مباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في الجولة.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 17 في المركز الثامن.

ليفاندوفسكي يصنع التاريخ

افتتح ليفاندوفسكي النتيجة والتسجيل في ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد العودة ليكون أول من أحرز وذلك في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة 24 لكن ألغي بداعي التسلل.

وعاد توريس للتسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى عقب تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال.

ثم أحرز فيرمين لوبيز ثالث الأهداف بعد انفراد تام باحرس المرمى.

وحصل أويهان سانسيت لاعب بلباو على الطرد بشكل مباشر بعد تدخل قوي على فيرمين لوبيز.

وأنهى توريس أهداف برشلونة في الدقيقة 80 بعد انفراد بحارس المرمى.

برشلونة روبرت ليفاندوفسكي أتلتيك بلباو
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا بايرن ميونيخ يعادل رقمه القياسي بسحق فرايبورج.. ودورتموند يتعادل مع شتوتجارت تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن
أخر الأخبار
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك 5 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة 47 دقيقة | الدوري المصري
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517648/في-ليلة-العودة-للمنزل-برشلونة-يكتسح-بلباو-برباعية