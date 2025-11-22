منافس مصر - الأردن يبدأ معسكره التحضيري لكأس العرب
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:09
كتب : FilGoal
بدأ المنتخب الأردني اليوم السبت معسكره التحضيري لبطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
ويستمر معسكر منتخب الأردن في العاصمة عمان حتى يوم السبت المقبل، ثم يسافر بعدها إلى قطر لخوض البطولة.
واختار المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العرب.
وضمت القائمة يزن النعيمات نجم المنتخب الأردني ونادي العربي القطري، فيما يغيب موسى التعمري جناح نادي رين الفرنسي نظرا لإقامة البطولة في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.
