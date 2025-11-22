منافس مصر - الأردن يبدأ معسكره التحضيري لكأس العرب

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 19:09

كتب : FilGoal

منتخب الأردن كأس العرب

بدأ المنتخب الأردني اليوم السبت معسكره التحضيري لبطولة كأس العرب.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستمر معسكر منتخب الأردن في العاصمة عمان حتى يوم السبت المقبل، ثم يسافر بعدها إلى قطر لخوض البطولة.

واختار المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العرب.

وضمت القائمة يزن النعيمات نجم المنتخب الأردني ونادي العربي القطري، فيما يغيب موسى التعمري جناح نادي رين الفرنسي نظرا لإقامة البطولة في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وجاءت قائمة الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى - نور بني عطية - مالك شلبية

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - حسام أبو الذهب - علي حجبي - هادي الحوراني - عصام السميري - أدهم القريشي

الوسط: رجائي عايد - عامر جاموس - نزار الرشدان - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش - مهند أبو طه - عودة الفاخوري

الهجوم: أحمد عرسان - محمود مرضي - محمد أبو زريق - علي علوان - يزن النعيمات

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقع الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويبدأ المنتخب الأردني مباراته أمام الإمارات يوم 3 ديسمبر، فيما تقام مباراته أمام المنتخب المصري يوم 9 ديسمبر.

كأس العرب منتخب الأردن
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني كأس العرب – 6 ملاعب تستضيف البطولة أحدهم يتكون من حاويات بحرية كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات كأس العرب - 6 منتخبات تصل قطر للمشاركة في ملحق التصفيات كأس العرب - تاريخ مصر.. بين مقصية لا تنسى وظهور وجوه جديدة بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا"
أخر الأخبار
هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاوسن أمام أولمبياكوس 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – اتحاد الكرة يوافق على طلب حسام حسن بشأن قائمة أمم إفريقيا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الخسارة برباعية.. مدرب اتحاد جدة: لعبنا ضد الدحيل بالأسماء فقط ساعة | سعودي في الجول
كورتوا يغيب عن مواجهة أولمبياكوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع ساعة | الكرة الأوروبية
إدريسا جانا جاي يعتذر بعد صفع زميله أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517646/منافس-مصر-الأردن-يبدأ-معسكره-التحضيري-لكأس-العرب