تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
يتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل يونايتد.
ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل بعد قليل ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.
ويقود الثنائي إرلينج هالاند وريان شرقي هجوم مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.
وأعلن جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل كالتالي:
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي
الوسط: نيكو جونزاليس – بيرناردو سيلفا – فيل فودين
الهجوم: ريان شرقي – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو.
على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – تيجاني رايندرز – ناثان أكي – عمر مرموش – ريان آيت نوري – عبد القادر خوسانوف – أوسكار بوب – سافينيو.
