تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل

مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة

سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي

سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا

مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل

دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا

بايرن ميونيخ يعادل رقمه القياسي بسحق فرايبورج.. ودورتموند يتعادل مع شتوتجارت

في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية

ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن