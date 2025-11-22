الزمالك يعلن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء

أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء بالجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

وكان محمد علاء محلل الأداء في جهاز عبد الرؤوف قد أعلن رحيله في وقت سابق.

وسبق لفابيو نونو العمل في مصر، إذ شغل المنصب ذاته في فريق مودرن سبورت تحت قيادة ريكاردو فورموسينيو في موسم 2023-2024.

وعمل نونو تحت قيادة البرازيلي ماركوس باكيتا في فريق حسنية أغادير المغربي.

ويبلغ فابيو نونو من العمر 27 عاما.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.