الزمالك يعلن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 18:25

كتب : إبراهيم رمضان

فابيو نونو - ماركوس باكيتا

أعلن نادي الزمالك تعيين البرتغالي فابيو نونو محللا للأداء بالجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف.

وكان محمد علاء محلل الأداء في جهاز عبد الرؤوف قد أعلن رحيله في وقت سابق.

وسبق لفابيو نونو العمل في مصر، إذ شغل المنصب ذاته في فريق مودرن سبورت تحت قيادة ريكاردو فورموسينيو في موسم 2023-2024.

وعمل نونو تحت قيادة البرازيلي ماركوس باكيتا في فريق حسنية أغادير المغربي.

ويبلغ فابيو نونو من العمر 27 عاما.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك فابيو نونو أحمد عبد الرؤوف محمد علاء
نرشح لكم
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو قائمة الزمالك – عودة كايد ومحمود جهاد الفريق ضد زيسكو محمد شريف: كان بإمكاننا تسجيل المزيد ضد شبيبة القبائل سيراميكا يعزز صدارته في ترتيب الدوري بثنائية ضد فاركو المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة محلل أداء الأهلي السابق: هذا ما يميز توروب عن ريبيرو.. وكل الفرق تتلقى الأهداف ولكن
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي 2 دقيقة | الكرة المصرية
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك 10 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة 52 دقيقة | الدوري المصري
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517643/الزمالك-يعلن-تعيين-البرتغالي-فابيو-نونو-محللا-للأداء