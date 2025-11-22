ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن

أبدى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عدم رضاه عن الطريقة التي حقق بها فريقه الفوز على بيرنلي، رغم إشادته بروح اللاعبين وقدرتهم على الحفاظ على نظافة الشباك خارج الأرض.

واصل تشيلسي تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي لـ TNT Sports: "لم يعجبني هذا النوع من الانتصارات لأنها مباريات صعبة. اللعب خارج الأرض بعد التوقف وفي الـ12:30 ظهرا يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لكنني سعيد بالطريقة التي نافسنا بها".

وأضاف "عدم استقبال أهداف هنا أمر صعب للغاية، بشكل عام كان لديهم فرصة حقيقية واحدة فقط، بينما نحن حصلنا على الكثير من الفرص".

وتحدث ماريسكا عن وضع البرازيلي أندري سانتوس، مؤكدًا أن اللاعب يقدم أداءً جيدًا رغم قلة مشاركاته قائلا: "أندري يقوم بعمل رائع، المباراة كانت صعبة وهو لا يشارك كثيرًا، وهذا ليس سهلاً".

وكشف المدير الفني عن سبب خروج ريس جيمس بين الشوطين، قائلاً: "خططنا لـ45 دقيقة فقط لجيمس".

واختتم ماريسكا تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على النسق قبل استئناف المباريات "كان من المهم جدًا المحافظة على الزخم من قبل التوقف الدولي، الآن سنستعيد طاقتنا ونتجه إلى مباراة الثلاثاء".

وسيلاقي تشيلسي خصمه برشلونة في المباراة المقبلة والتي ستجمعهما في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 23 في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة بشكل مؤقت من لعبه 12 مباراة.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.