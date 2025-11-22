مؤتمر خالد صبحي: جمهور المصري لا يتأخر علينا.. ومواجهة كايرز تشيفز صعبة

شدد خالد صبحي لاعب المصري على أهمية تحقيق الانتصار ضد كايرز تشيفز في أولى مباريات الكونفدرالية.

ويستهل المصري مشواره الإفريقي في مرحلة المجموعات بلقاء كايرز تشيفز.

وقال خالد صبحي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة بالطبع ونركز لتحقيق الفوز في أول مباراة على ملعبنا، وعملنا في الأيام الماضية مع المدير الفني على كل نقاط القوة والضعف للخصم".جمه

وأضاف "نحتاج دعم الجماهير ونعلم بصعوبة الأمر والسفر من بورسعيد للسويس وهم لا يتأخرون علينا، وننتظرهم وبدعمهم سنتنصر وسنسعدهم".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.