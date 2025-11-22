الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة زيسكو.. وتأهيل ربيع وبنتايك

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:47

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك ضد مودرن سبورت

اختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي، في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد زيسكو مساء الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخاض الفريق فقرة تدريبية خفيفة في بداية مران اليوم، تحت قيادة كوستا روبيرو مدرب الأحمال، و تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وأدي كل من أحمد ربيع والمغربي محمود بنتايج تدريبات تأهيلية على هامش المران .

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على تخصيص فقرة فنية وخططية للاعبين في إطار الاستعداد للقاء زيسكو.

وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة لتنفيذ المطلوب، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

