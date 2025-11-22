الثالث تواليا.. تشيلسي يواصل انتصاراته بالفوز على بيرنلي

واصل تشيلسي تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ثنائية تشيلسي.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي.

وانتصر تشيلسي على توتنام وولفرهامبتون وبيرنلي.

وافتتح نيتو النتيجة في الدقيقة 37 من صناعة جيمي جيتينز.

وقتل إنزو آمال بيرنلي في إمكانية التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88 من صناعة مارك جويو.

وسيلاقي تشيلسي خصمه برشلونة في المباراة المقبلة والتي ستجمعهما في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 23 في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة بشكل مؤقت من لعبه 12 مباراة.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.