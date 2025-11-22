الثالث تواليا.. تشيلسي يواصل انتصاراته بالفوز على بيرنلي
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:38
كتب : FilGoal
واصل تشيلسي تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وسجل بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ثنائية تشيلسي.
وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي.
وانتصر تشيلسي على توتنام وولفرهامبتون وبيرنلي.
وافتتح نيتو النتيجة في الدقيقة 37 من صناعة جيمي جيتينز.
⚽️🔥 بيدرو نيتو يفتتح التسجيل لتشلسي برأسية مميزة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/qQQVSWn5rW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
وقتل إنزو آمال بيرنلي في إمكانية التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88 من صناعة مارك جويو.
⚽️🔥 إينزو فرنانديز يضيف الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/2x8i9xPrqB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
وسيلاقي تشيلسي خصمه برشلونة في المباراة المقبلة والتي ستجمعهما في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل.
وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 23 في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة بشكل مؤقت من لعبه 12 مباراة.
وعلى الجانب الآخر توقف رصيد بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.