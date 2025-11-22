الثالث تواليا.. تشيلسي يواصل انتصاراته بالفوز على بيرنلي

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - تشيلسي

واصل تشيلسي تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل بيدرو نيتو وإنزو فيرنانديز ثنائية تشيلسي.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن تشيلسي من تحقيق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
انضمام مدافع تشيلسي وحارس سيتي لمنتخب إنجلترا بعد استبعاد ثنائي نيوكاسل تقرير: خطة من برشلونة لتأهيل لامين يامال قبل مواجهة تشيلسي تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس

وانتصر تشيلسي على توتنام وولفرهامبتون وبيرنلي.

وافتتح نيتو النتيجة في الدقيقة 37 من صناعة جيمي جيتينز.

وقتل إنزو آمال بيرنلي في إمكانية التعادل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 88 من صناعة مارك جويو.

وسيلاقي تشيلسي خصمه برشلونة في المباراة المقبلة والتي ستجمعهما في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز وصل تشيلسي للنقطة 23 في المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة بشكل مؤقت من لعبه 12 مباراة.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد بيرنلي عند النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير.

تشيلسي الدوري الإنجليزي بيرنلي
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا بايرن ميونيخ يعادل رقمه القياسي بسحق فرايبورج.. ودورتموند يتعادل مع شتوتجارت في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل
أخر الأخبار
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الملعب المالي يفرض التعادل على الترجي 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517637/الثالث-تواليا-تشيلسي-يواصل-انتصاراته-بالفوز-على-بيرنلي