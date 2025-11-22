انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) أتلتيك بلباو
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد بلباو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.
ويعود برشلونة إلى ملعبه سبوتيفاي كامب نو.
انتهت
ق 90: جوووووووول فيران توريس بعد انفراد تام بحارس المرمى.
ق 54: طرد سانسيت بشكل مباشر بعد تدخل على فيرمين لوبيز.
ق 49: جووووووووول فيرمين لوبيز بعد انفراد بحارس المرمى.
استراحة
ق 45+3: جووووووووووول فيران توريس بعد انفراد تام بحارس المرمى عقب تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال.
ق 24: فيران توريس يسجل هدفا لكن ألغي بداعي التسلل.
ق 20: داني أولمو يسدد كرة خطيرة تصدى لها الحارس ثم ارتدت إلى فيرمين لوبيز وسددها بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 5: جووووووووووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة