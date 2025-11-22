انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) أتلتيك بلباو

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد بلباو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعبه سبوتيفاي كامب نو.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------------------

انتهت

ق 90: جوووووووول فيران توريس بعد انفراد تام بحارس المرمى.

ق 54: طرد سانسيت بشكل مباشر بعد تدخل على فيرمين لوبيز.

ق 49: جووووووووول فيرمين لوبيز بعد انفراد بحارس المرمى.

استراحة

ق 45+3: جووووووووووول فيران توريس بعد انفراد تام بحارس المرمى عقب تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من لامين يامال.

ق 24: فيران توريس يسجل هدفا لكن ألغي بداعي التسلل.

ق 20: داني أولمو يسدد كرة خطيرة تصدى لها الحارس ثم ارتدت إلى فيرمين لوبيز وسددها بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 5: جووووووووووووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

برشلونة سبوتيفاي كامب نو الدوري الإسباني
نرشح لكم
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا مؤتمر توروب: نستحق الفوز على شبيبة بأكثر من 4.. والشكل أصبح أفضل دايتش: أردت من اللاعبين أداء الأساسيات ضد ليفربول لكننا سجلنا هدفا بايرن ميونيخ يعادل رقمه القياسي بسحق فرايبورج.. ودورتموند يتعادل مع شتوتجارت في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية تشكيل مانشستر سيتي - شرقي وهالاند يقودان الهجوم أمام نيوكاسل.. ومرموش بديل
أخر الأخبار
مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك 6 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة 47 دقيقة | الدوري المصري
مشاركة متأخرة لـ مرموش.. نيوكاسل يوقف انتصارات مانشستر سيتي في مباراة مجنونة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: الأمور لا تسير على ما يرام حاليا.. وهذه مسؤوليتي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد 6 لاعبين من قائمة الزمالك ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
سباليتي = موتا وتودور.. يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
بعد غياب 160 يوما بينهما 12 دقيقة.. إمام عاشور يعود ويسجل مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر زينباور: نتيجة صعبة وسيئة أمام الأهلي.. وتمنيت أن تكون الخسارة بفارق هدف وحيد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517633/انتهت-الدوري-الإسباني-برشلونة-4-0-أتلتيك-بلباو