تشكيل برشلونة - عودة جارسيا ورافينيا وكامب نو أمام بلباو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة جوان جارسيا إلى حراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة.

بينما عاد رافينيا أيضا، ولكن على مقاعد البدلاء.

ويغيب فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف، وماركوس راشفورد لظروف مرضية.

بينما يستمر غياب بيدري وجافي ومارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة.

وهذه هي المباراة التي تشهد العودة المنتظرة أخيرا لملعب كامب نو.

وجاء تشكيل البارسا كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فيرمين لوبيز – إريك جارسيا – داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

بينما يحل بلباو سابعا برصيد 17 نقطة.