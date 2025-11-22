مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 16:00

كتب : محمد عبد العظيم

زكريا الدهشوري - ديبورتيفو لاكورونيا

أوضح مصدر مقرب من زكريا الدهشوري لاعب ديبورتيفو لاكورونيا حقيقة وجود عرض من الأهلي.

المهاجم المغربي صاحب الـ 25 عاما يتألق الموسم الحالي في دوري الدرجة الثانية الإسبانية بقميص لاكورونيا.

وقال مصدر مقرب من زكريا الدهشوري لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتفاوض معنا بشكل رسمي لضم اللاعب من ديبورتيفو لاكورونيا".

وأضاف "فقط تواصل معنا أكثر من وكيل مصري بوجود اهتمام من الأهلي".

وانضم زكريا الذي يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية للديبور في يناير الماضي قادما من تيليستار الهولندي مقابل 300 ألف يورو.

وخاض زكريا هذا الموسم 15 مباراة بقميص الديبور سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وإجمالا خاض 31 مباراة منذ انضمامه سجل 12 وصنع 5 مع بطل إسبانيا السابق.

وقبلها سجل 31 هدفا وصنع 3 مع تيليستار الهولندي في 53 مباراة.

ولم يحصل اللاعب الذي يمتد تعاقده مع الفريق الإسباني حتى صيف 2028 أي مباراة دولية بقميص منتخبي هولندا أو المغرب.

وحاز اللاعب على جائزة أفضل لاعب في الدرجة الثانية الإسبانية عن شهر سبتمبر الماضي.

زكريا الدهشوري ديبورتيفو لاكورونيا الأهلي
