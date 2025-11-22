المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

قررت محكمة الجنايات تأجيل النظر في قضية محاكمة رمضان صبحى لاعب بيراميدز و3 آخرين، بتهمة تزوير محررات رسمية متعلقة.

وتأجلت الجلسة إلى 25 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمين، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.

وتشمل قائمة الاتهامات فى القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وفي جلسة اليوم، نفى المتهمون الثلاثة ما نسب إليهم، بينما وجهت المحكمة بسرعة ضبط المتهم الرابع.

وطلب دفاع المتهم الأول بالقضية، تأجيل نظر القضية للاستعداد والمرافعة، وأيضا طلب دفاع الثانى التأجيل نظر القضية والاستعداد للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد سداد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه في يوليو الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

ووفق مصادر قضائية لصحيفة المصري اليوم، خضع صبحي لجلسة تحقيق مطولة أمام النيابة المختصة، أنكر خلالها الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم صلته بالوقائع محل القضية.

وطالب بإعادة نظر الدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام المحكمة المختصة.

رمضان صبحي بيراميدز
