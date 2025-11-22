الرابع هذا الموسم.. أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب السكة الحديد مودرن

أصبح أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن خلفا لمحمد مكي.

ويتولى عبد الملك خلفا لمكي الذي ترك منصبه عقب الخسارة من أسوان بنتيجة 1-0 في دوري المحترفين.

وإليكم تشكيل الجهاز الفني للفريق

سيد عيسى مدير رياضي

حسام السيسي مشرف عام على الكرة

وليد أنور مديرا للكرة

عبد السلام نجاح مدرب عام

محمد عبد السلام مدرب

عبد الرحمن محي مدرب

أحمد مصطفى مدرب حراس

أحمد عمر معد بدني

وبات عبد الملك المدير الفني الرابع للفريق هذا الموسم بعد أيمن المزين وحسام عبد العال ومحمد مكي.

ويحتل السكة الحديد المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعد مرور 13 جولة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وستكون أول مباراة لعبد الملك هذا الموسم مع السكة الحديد ضد بروكسي في الجولة 14.

وكان عبد الملك قد تقدم باستقالته من تدريب الداخلية يوم الخميس الماضي بعد الخسارة من القناة بنتيجة 2-0.

وسبق أن قاد عبد الملك فريق غزل المحلة في موسم 2023-24 للتأهل للدوري الممتاز.