كرة سلة - طاقم تحكيم ليتواني يدير نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يدير طاقم تحكيم ليتواني نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

ويقام اليوم السبت لقاء الذهاب على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتكون الطاقم من جينتاراس ماسيوليس ويعاونه كل من فيدمانتاس روشيناس وديفيداس ماتشولسكي.

وستنطلق مباراة المرتبط في السادسة مساءً، على أن تُقام مباراة الرجال في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات ذهاب النهائي بين القطبين.

وتُقام مباراة الإياب يوم الإثنين 24 نوفمبر، حيث تُلعب مباراة المرتبط في الخامسة مساءً، تليها مباراة الرجال في السابعة والنصف مساءً على الصالة نفسها.

وحسم سبورتنج المركز الثالث بعد فوز فريق المرتبط على سموحة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي أُقيم أمس على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن تحديد 300 مشجع لكل فريق في نهائي دوري المرتبط.

وكان الأهلي تأهل لنهائي الدوري المرتبط بعد تخطي سبورتنج، بينما وصل الاتحاد للنهائي بعد التغلب على سموحة.

