مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه

افتتح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك المؤتمر الصحفي السابق لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي، بتقديم العزاء في وفاة محمد صبري نجم الأبيض السابق.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر: "مباراة الغد ستكون على روح محمد صبري، واللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل النجم الراحل".

وأضاف "الزمالك في مجموعة صعبة، وكل فريق في المجموعة له اسم في القارة. الزمالك اسم كبير يسعى لخوض البطولة بقوة وسنخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وتقديم لقاء يليق بنادي الزمالك، ولاعبو الزمالك لديهم الخبرات في التعامل مع الضغوطات".

وعن الإصابات قال: "الزمالك خاض 3 مباريات في 10 أيام وفقد لاعبين مؤثرين، وسنتعامل مع هذا الأمر بشكل أفضل".

أما عن ترتيب الحراس أوضح "محمد صبحي غاب عن السوبر المحلي بسبب الإصابة، ومحمد عواد تحمل المسؤولية في وقت صعب، وهما الرقم واحد بالنسبة لي في الفترة الحالية".

وكشف عبد الرؤوف "شيكو بانزا أخطرنا بوفاة شقيقه وأرسل لنا شهادة وفاته، أما أوشينج بارون فقد تأخر بسبب ظروف الطيران، ونحن نتعامل مع الظروف التي يتعرض لها اللاعبون".

واختتم "نحتاج للصبر في الحكم على المدربين المصريين، لأن هناك مدربين على أعلى مستوى ويحتاجون للصبر فقط".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.