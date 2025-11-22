مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 13:26

كتب : FilGoal

ماثيوز ندولفو مدرب زيسكو - ليندو ميكونتا لاعب الفريق

أبدى ماثيوز ندلوفو المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي استعداد فريقه الكامل لمواجهة الزمالك غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ندلوفو في المؤتمر الصحفي: "رحلتنا إلى القاهرة كانت جيدة، وندرك حجم المباراة وجاهزون لكل السيناريوهات".

وأضاف "واجهنا الزمالك من قبل ونسعى للظهور بأفضل صورة".

وتابع "ندرك أن مباراة الزمالك كبيرة، والشعب المصري شغوف بكرة القدم، ومستعدون لمواجهة الزمالك في هذه الأجواء وسط الحضور الجماهيري الكبير".

وأكمل "تواجد الزمالك والمصري في مجموعتنا أمر جيد لنتمكن من قياس مدى تقدم فريق زيسكو".

وواصل "كل نقطة في مسيرة المجموعة ستصنع الفارق ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط".

واختتم قائلا: "نشكر الجميع على حفاوة الاستقبال في مصر".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

