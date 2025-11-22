مدرب كايزر تشيفز: لا يمكننا التفكير في الزمالك الآن.. ولمَ لا نفوز بالبطولة؟

أبدى خليل بن يوسف المدير الفني لكايزر تشيفز تطلعه لمواجهة المصري في الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال بن يوسف في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "الروح إيجابية داخل الفريق وكان لدينا أسبوعين للاستعداد ولدينا جماهير تدعمنا ونحن على الطريق الصحيح وسننافس بقوة".

وأضاف "الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية وكل مواجهة منهما لها طابع مختلف، علينا أن نفكر في مباراة المصري أولا ثم نستعد لمباراة الزمالك".

وتابع "يهمنا أن نتخطى دور المجموعات أولا ثم ستكون لدينا الحلول لتخطي الأدوار التالية".

وأكمل "الفرق المصرية لديها خبرات طويلة في المسابقات الإفريقية مثل الزمالك والأهلي والمصري وبيراميدز. خبراتهم أكبر من خبرات فريقي، فقد لعبنا آخر مرة منذ 4 أعوام وخسرنا النهائي".

واختتم "ناقشنا الموقف جيدا وهدفنا هو التأهل لدور المجموعات أولا، ونحن فريق قوي وكبير ونلعب أمام فرق كبيرة ويجب أن ننافس بكل قوة، ولماذا لا نفوز بهذه البطولة؟ هذا هدفنا الداخلي ولكننا لم نناقش مع اللاعبين أكثر من المباراة التالية".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.