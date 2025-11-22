رئيس بعثة كايزر تشيفز: هدفنا هو النهائي.. وسنبذل أقصى ما لدينا أمام المصري والزمالك

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز

أبدى يونجينكوسي مشونو رئيس بعثة كايزر تشيفز إلى القاهرة تطلعه لبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية، قبل مواجهة المصري في بداية دور المجموعات.

وقال مشونو في تصريحاته لقناة أون سبورت: "نتطلع لهذه المرحلة المتقدمة في كأس الكونفدرالية ومواجهة الفريقين المصريين الزمالك والمصري".

وأضاف "طموحنا هو اللعب بشكل رائع والوصول لنهائي البطولة. لدينا تاريخ يجعلنا ننافس على هذه البطولة".

أخبار متعلقة:
حقيقة مفاوضات كايزر تشيفز مع تاو وموسيماني.. ورسالة إلى حسن شحاتة محلل أداء الأهلي السابق: هذا ما يميز توروب عن ريبيرو.. وكل الفرق تتلقى الأهداف ولكن قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز

وأكمل "نعتقد أن كل الفرق في على نفس القوة والمستوى وبالتالي يجب أن نبذل أفضل ما لدينا".

وواصل "أعددنا جيدا لمباراة المصري وجئنا هنا لنقدم أفضل ما لدينا ونتطلع للمنافسة وهدفنا هو الفوز يوم الأحد. اطلعنا على نقاط القوة في المصري والزمالك أيضا".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.

كايزر تشيفز الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة الرابع هذا الموسم.. أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب السكة الحديد مودرن مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا مدرب كايزر تشيفز: لا يمكننا التفكير في الزمالك الآن.. ولمَ لا نفوز بالبطولة؟
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة جارسيا ورافينيا وكامب نو أمام بلباو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا عقب عودته قبل لقاء زيسكو 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الزمالك يرتدي طاقمه الأساسي ضد زيسكو في افتتاح المجموعات 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر لاعب زيسكو: المعنويات مرتفعة وندرك مدى صعوبة الزمالك 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ليفربول - الظهور الـ 300 لـ صلاح.. وعودة أليسون وإيزاك ضد نوتنجهام 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517616/رئيس-بعثة-كايزر-تشيفز-هدفنا-هو-النهائي-وسنبذل-أقصى-ما-لدينا-أمام-المصري-والزمالك