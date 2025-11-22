رئيس بعثة كايزر تشيفز: هدفنا هو النهائي.. وسنبذل أقصى ما لدينا أمام المصري والزمالك

أبدى يونجينكوسي مشونو رئيس بعثة كايزر تشيفز إلى القاهرة تطلعه لبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية، قبل مواجهة المصري في بداية دور المجموعات.

وقال مشونو في تصريحاته لقناة أون سبورت: "نتطلع لهذه المرحلة المتقدمة في كأس الكونفدرالية ومواجهة الفريقين المصريين الزمالك والمصري".

وأضاف "طموحنا هو اللعب بشكل رائع والوصول لنهائي البطولة. لدينا تاريخ يجعلنا ننافس على هذه البطولة".

وأكمل "نعتقد أن كل الفرق في على نفس القوة والمستوى وبالتالي يجب أن نبذل أفضل ما لدينا".

وواصل "أعددنا جيدا لمباراة المصري وجئنا هنا لنقدم أفضل ما لدينا ونتطلع للمنافسة وهدفنا هو الفوز يوم الأحد. اطلعنا على نقاط القوة في المصري والزمالك أيضا".

ويبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية غدا الأحد بمواجهة كايزر تشيفز، في السادسة مساء.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على كايزر في جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد الزامبي في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية.