وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد

توفي نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد بعد صراع مع المرض.

ونعى اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية الراحل كما يلي:

إنا لله وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن و الأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد

الأستاذ/ نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

علي أن تقام الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء في أسيوط و العزاء غدًا بأسيوط و بعد غد في القاهرة.

وفاز الراحل بمنصب أمين الصندوق في انتخابات ديسمبر 2024، ضمن مجلس الإدارة برئاسة خالد فتحي.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.