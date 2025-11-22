وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 12:12
كتب : FilGoal
توفي نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد بعد صراع مع المرض.
ونعى اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية الراحل كما يلي:
إنا لله وإنا إليه راجعون
ببالغ الحزن و الأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد
الأستاذ/ نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
علي أن تقام الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء في أسيوط و العزاء غدًا بأسيوط و بعد غد في القاهرة.
وفاز الراحل بمنصب أمين الصندوق في انتخابات ديسمبر 2024، ضمن مجلس الإدارة برئاسة خالد فتحي.
ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.
