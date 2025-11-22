وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

نبيل خشبة

توفي نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد بعد صراع مع المرض.

ونعى اتحاد كرة اليد عبر صفحته الرسمية الراحل كما يلي:

إنا لله وإنا إليه راجعون

أخبار متعلقة:
كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026

ببالغ الحزن و الأسي ينعي الإتحاد المصري لكرة اليد

الأستاذ/ نبيل خشبة أمين صندوق الإتحاد، سائلين المولي عز و جل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

علي أن تقام الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء في أسيوط و العزاء غدًا بأسيوط و بعد غد في القاهرة.

وفاز الراحل بمنصب أمين الصندوق في انتخابات ديسمبر 2024، ضمن مجلس الإدارة برئاسة خالد فتحي.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com للفقيد الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

كرة يد نبيل خشبة
نرشح لكم
كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة يد - موعد مباراة الأهلي وسموحة في السوبر المصري كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا كرة يد - مصر في التصنيف الأول.. الكشف عن تفاصيل وموعد قرعة بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
نادي جي يعلن اسم خليفة إبراهيم صلاح في تدريب الفريق 22 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب ألونسو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد" ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن حجز العش في المستشفى بسبب ارتجاج بسيط ساعة | الدوري المصري
إنزاجي يتحدث عن اعتراض داروين نونيز لحظة تبديله أمام الفتح ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر - فوستر وويليامز على رأس قائمة جنوب إفريقيا الأولية لكأس أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
عودة راشفورد لقائمة برشلونة من أجل مواجهة تشيلسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517615/وفاة-نبيل-خشبة-أمين-صندوق-اتحاد-كرة-اليد