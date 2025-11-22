محلل أداء الأهلي السابق: هذا ما يميز توروب عن ريبيرو.. وكل الفرق تتلقى الأهداف ولكن

كشف أيمن محمد محلل أداء الأهلي السابق عن الفوارق بين المدرب الأسبق خوسيه ريبيرو والحالي يس توروب، وما تعلمه من تجربته مع النادي الأحمر.

وقال محمد في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "الصلابة النفسية هي أهم ما تعلمته في الأهلي. نتعرض لضغط كبير في كل التفاصيل، ويصل ضغط العمل المتواصل مع تلاحم المباريات إلى 14 ساعة متتالية".

وأضاف "قضيت 7 أشهر في الأهلي، وأتيت بعد رحيل مارسيل كولر، واختارني محمد يوسف المدير الرياضي لأني عملت معه في حرس الحدود".

وعن فشل تجربة خوسيه ريبيرو مع الأهلي قال: "المدرب واجه عدة مشاكل منها دخول كأس العالم بعد الدوري وكونه أتى بنظام جديد يسعى لتطبيقه، وكذلك كان سيئ الحظ في الافتتاح أمام إنتر ميامي. الأهلي لا يحتمل الكثير من التجارب. طريقته كانت بحاجة لتطوير بسيط حتى تناسب الأهلي".

وعن المدرب الجديد يس توروب قال: "إنه أكثر مباشرة على المرمى من ريبيرو ويهتم بتفاصيل تخص التنظيم الدفاعي مع الهجوم، ولا يلقي بكل أوراقه دفعة واحدة".

وعن الأزمة الدفاعية قال محمد: "أي فريق من الطبيعي أن يستقبل هجمات وأهداف. في تحليل الأداء نقيس نسبة الأهداف التي تلقاها الأهلي ونرى من أين تأتي، سواء كان اللعب المفتوح أو الهجمات المرتدة أو الكرات الثابتة".

وأوضح "الأهداف لم تأتِ كلها من اللعب المفتوح، بل جزء منه جاء من الركلات الثابتة أكثر. مثلما يتطور فريقك يتطور الآخرين، ومثلما تقوي هجومك بقية الفرق تقوي هجومها".

وواصل "بالتأكيد هناك فروقات كبيرة على مستوى الجودة، ولكن فيما يخص الكرات الثابتة فإن لها نظاما مختلفا لا تتحكم فيه الجودة فقط".

وأكمل "مع تغيير المدربين من الطبيعي أن تحدث أخطاء تؤدي إلى أهداف، وحين تلعب على البطولات بشكل هجومي فأنت عرضة لاستقبال الأهداف".

وعن رأيه في صفقات الأهلي قال: "بنشرقي يؤدي بشكل جيد للغاية، وتريزيجيه في 5 مباريات مع عماد النحاس سجل 4 أهداف، ومن الطبيعي أن يسجل اللاعب ويحاول صناعة الفرص في الخط الهجومي، وما لا ينتبه له البعض أن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا كثيرا مع بعض. كم مباراة لعبها جراديشار مثلا مع تريزيجيه؟ القليل".

واختتم "أي فريق يحتاج للوصول إلى الانسجام وهذا لا يحدث للأهلي فقط، مع كثرة الصفقات تحدث الفترة الانتقالية، وإن كنت لا أرى الحالة الدفاعية بهذا السوء، فباستثناء مباراة بيراميدز لو استعرضنا بقية المباريات لم نتعرض لأهداف من لعب مفتوح أو فريق يتدرج علينا بالكرة مقارنة بعدد الأهداف الناتجة عن الكرات الثابتة".

وكان أيمن محمد محلل أداء النادي الأهلي قد أعلن رحيله عن الفريق يوم الخميس الماضي.

وتواجد أيمن محمد بالجهاز الفني للفريق برفقة عماد النحاس الذي تولى المسؤولية الموسم الماضي خلفا لمارسيل كولر.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة.