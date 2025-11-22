الأهلي وبيراميدز في إفريقيا وعودة ليفربول وبرشلونة.. مواعيد مباريات السبت 22 نوفمبر

يعود الدوري المصري بـ 3 مباريات بعد انتهاء التوقف الدولي، بينما يفتتح الأهلي وبيراميدز مشوارهما في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة شبيبة القبائل الجزائري.

كما يعود الدوري الإنجليزي بعدة مواجهات أبرزها نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي.

كذلك يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025:

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صنداونز × سانت إيلوا لوبوبو – 3 عصرا – beIN Sports XTRA 2

يانج أفريكانز × الجيش الملكي – 3 عصرا - beIN Sports XTRA 1

الأهلي × شبيبة القبائل – 6 مساء – beIN Sports 5 HD

الترجي × استاد مالي - 6 مساء – beIN Sports 6 HD

بيراميدز × ريفرز يونايتد – 9 مساء – beIN Sports 6 HD

نهضة بركان × باور ديناموز – 9 مساء - beIN Sports 5 HD

الدوري المصري

فاركو × سيراميكا كليوباترا – 5 مساء – On Sport 2

مودرن سبورت × البنك الأهلي – 8 مساء - On Sport 1

طلائع الجيش × إنبي – 8 مساء – On Sport 2

الدوري الإنجليزي

بيرنلي × تشيلسي – 2:30 ظهرا - beIN Sports 3 HD

ليفربول × نوتنجهام فورست – 5 مساء - beIN Sports 3 HD

فولام × سندرلاند – 5 مساء - beIN Sports 3 HD

برايتون × برينتفورد - 5 مساء - beIN Sports 3 HD

بورنموث × وست هام يونايتد 5 مساء - beIN Sports 3 HD

وولفرهامبتون × كريستال بالاس 5 مساء - beIN Sports 3 HD

نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي – 7:30 مساء - beIN Sports 3 HD

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × سيلتا فيجو – 3 عصرا - beIN Sports 6 HD

برشلونة × أتلتيك بلباو – 5:15 مساء - beIN Sports 1 HD

أوساسونا × ريال سوسييداد – 7:30 مساء - beIN Sports 2 HD

فياريال × ريال مايوركا – 9 مساء – beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي

أودينيزي × بولونيا – 4 عصرا

كالياري × جنوى – 4 عصرا

فيورنتينا × يوفنتوس – 7 مساء

نابولي × أتالانتا – 9:45 مساء

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – 4:30 عصرا – MBC Action

بايرن ميونيخ × فرايبورج – 4:30 عصرا

أوجسبورج × هامبورج – 4:30 عصرا

فولفسبورج × باير ليفركوزن – 4:30 عصرا

هايدنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ – 4:30 عصرا

كولن × أينتراخت فرانكفورت – 7:30 مساء - MBC Action

الدوري الفرنسي

لانس × ستراسبورج – 6 مساء – beIN Sports XTRA 1

ستاد رين × موناكو – 8 مساء – beIN Sports 3 HD

باريس سان جيرمان × لو هافر – 10 مساء - beIN Sports 1 HD

الدوري السعودي

ضمك × النجمة – 3:40 عصرا – ثمانية

الاتفاق × الفيحاء – 4:25 عصرا – ثمانية

الهلال × الفتح – 7:30 مساء - ثمانية

كأس الكونفدرالية

شباب بلوزداد × سينجيدا بلاك ستارز – 9 مساء