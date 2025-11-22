حالة وفاة.. شيكو بانزا يكشف سبب تأخره عن العودة إلى الزمالك

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك ضد فاركو

كشف شيكو بانزا لاعب الزمالك عن سبب تأخره في العودة إلى النادي بعد نهاية التوقف الدولي.

وقال اللاعب عبر إنستجرام:

أود أن أوضح لجماهير الزمالك أن تأخر عودتي في آخر 24 ساعة كان بسبب وفاة أخي.

تلقيت إذنا رسميا من النادي بالغياب. ويفاجئني ما يدور عني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أطلب من جماهير الزمالك الدعاء لروح أخي، وأشكر كل من ساندني. أراكم قريبا في الملعب أيتها الجماهير العظيمة.

وكان FilGoal.com قد كشف إن شيكو بانزا أبلغ الزمالك بتأخره عن الوصول في الموعد المحدد بعد فراعه من المشاركة مع منتخب أنجولا، لظروف خاصة.

بانزا أوضح للزمالك أنه يعمل على الوصول في أسرع وقت.

اللاعب كان من المقرر وصوله إلى القاهرة اول امس على أن يشارك في مران الأمس لكنه تخلف عن الحضور بالموعد المحدد.

وشارك بانزا في التشكيل الأساسي لمنتخب أنجولا ضد الأرجنتين وخرج في الدقيقة 65.

فيما شارك بانزا كبديل عندما تغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

