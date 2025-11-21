كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا

حقق نادي الجيش الملكي المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالفوز على أسيك ميموزا الإيفواري.

وفاز الجيش الملكي على أسيك 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس.

في المقابل حقق مازيمبي المركز الثالث بعد أن فاز بصعوبة أمام نادي مسار المصري، بنتيجة 3–1.

افتتح نادي تي بي مازيمبي، باب التسجيل في الدقيقة 17، عندما أنهت، روز ميري أولوافنميلايو أديشنا، كرتها بثقة في الشباك، بعد عمل رائع من زميلتها، كاليبان مولهاكوانا.

لكن تقدم الكونغوليات لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ أدركت، حسنات إبامبا، التعادل في الدقيقة 20، بعد تمريرة حاسمة من، أليس أوجبِه، لتصبح النتيجة 1–1 بين الفريقين.

استعاد نادي تي بي مازيمبي، السيطرة قبل نهاية الشوط الأول، وبعد ضغط متواصل، تحصل الفريق الكونغولي على ركلة جزاء في الدقيقة 38، نفّذتها، مارلين كاساج، بنجاح، لتعيد التقدم لفريقها 2–1.

عادت، كاساج، لتضرب من جديد في الدقيقة 45+2، بعد هجمة منظمة قادتها مجددًا المتألقة، مولهاكوانا، لتمنح فريقها التقدم بنتيجة 3–1.

وأهدرت ياسمين عبد العزيز فرصة تقليص الفارق لنادي مسار بعدما أهدرت ركلة جزاء.