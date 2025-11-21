كرة سلة - سبورتنج يحسم المركز الثالث في دوري المرتبط

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

سبورتنج - سلة

نجح فريق سبورتنج في حسم المركز الثالث ببطولة دوري مرتبط السلة للرجال بعد فوز فريق المرتبط على سموحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن فريق المرتبط بسبورتنج من تحقيق الانتصار في مباراة الإياب منذ قليل على نظيره سموحة بنتيجة 75–66، ليؤكد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام.

وكان سبورتنج قد وضع قدمه في المركز الثالث منذ مباراة الذهاب، بعدما فاز فريق المرتبط بنتيجة 70–61، قبل أن يحقق فريق الرجال الفوز بنتيجة 79–70 يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب للرجال بين سبورتنج وسموحة بعد قليل، إلا أنها ستكون تحصيل حاصل بعد حسم سبورتنج المركز الثالث رسميا.

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي البطولة بين الأهلي والاتحاد السكندري ستقام غدًا السبت في السادسة مساءً، على أن تنطلق مباراة الرجال في الثامنة والنصف مساءً على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

أما مباراة الإياب فستقام يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، حيث تُلعب مباراة المرتبط في الخامسة مساءً، تليها مباراة الرجال في السابعة والنصف مساءً.

