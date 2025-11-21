إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونيخ لمدة 3 مباريات.

جاء ذلك إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان.

وسجل لويس دياز هدفين قبل أن يتعرض للطرد في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على الدولي المغربي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 2-1 بدوري أبطال أوروبا.

وقال لويس دياز عبر إنستجرام: "كانت ليلة مفعمة بالعواطف. تُذكرنا كرة القدم دائمًا أنه خلال 90 دقيقة، يُمكن أن يحدث أي شيء، سواءً كان الأفضل أو الأسوأ".

وأضاف "حزنتُ لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخور بجهدهم الرائع".

وأتم المهاجم الكولومبي "أتمنى لأشرف حكيمي العودة سريعا إلى الملاعب".

وتحوم الشكوك حول قدرة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.