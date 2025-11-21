إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

لويس دياز - أشرف حكيمي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف الكولومبي لويس دياز جناح بايرن ميونيخ لمدة 3 مباريات.

جاء ذلك إثر تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخله العنيف ضد المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان.

وسجل لويس دياز هدفين قبل أن يتعرض للطرد في نهاية الشوط الأول بعد تدخله العنيف على الدولي المغربي في المباراة التي انتهت بفوز بايرن 2-1 بدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
حكيمي: الأهم من تتويجي بالأفضل هو حصد لقب أمم إفريقيا جوائز كاف - المغربي الأول منذ 27 عاما.. حكيمي يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا متفوقا على صلاح ومرموش.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي حكيمي يسابق الزمن للحاق بكأس أمم إفريقيا

وقال لويس دياز عبر إنستجرام: "كانت ليلة مفعمة بالعواطف. تُذكرنا كرة القدم دائمًا أنه خلال 90 دقيقة، يُمكن أن يحدث أي شيء، سواءً كان الأفضل أو الأسوأ".

وأضاف "حزنتُ لعدم إكمال المباراة مع زملائي، لكنني فخور بجهدهم الرائع".

وأتم المهاجم الكولومبي "أتمنى لأشرف حكيمي العودة سريعا إلى الملاعب".

وتحوم الشكوك حول قدرة النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 التي يستضيفها المغرب ديسمبر المقبل.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

لويس دياز أشرف حكيمي بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - بيدرو وديلاب معا بدون بالمر أمام بيرنلي الأهلي وبيراميدز في إفريقيا وعودة ليفربول وبرشلونة.. مواعيد مباريات السبت 22 نوفمبر سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو فونت: لابورتا فضل بيريز على ميسي.. وهذا سبب حضور تشافي مدرب الكاميرون: إيونج ليس إيتو ولكن يمكنه اللعب في برشلونة.. وانظروا إلى يامال راديو كتالونيا: الرجل الثالث قريبا؟ تصاعد مستمر في أسهم نجم برشلونة السابق داخل الإدارة مدرب أيرلندا الشمالية يؤكد صعوبة مواجهة إيطاليا ويتمسك بحلم المفاجأة في الملحق
أخر الأخبار
المصري اليوم: تأجيل محاكمة رمضان صبحي وحبسه لحين انعقاد الجلسة 12 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر عمر جابر: أعزي أسرة صبري وجماهير الزمالك.. ويجب أن نفوز أمام جماهيرنا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابع هذا الموسم.. أحمد عيد عبد الملك يتولى تدريب السكة الحديد مودرن 46 دقيقة | القسم الثاني
كرة سلة - طاقم تحكيم ليتواني يدير نهائي دوري المرتبط بين الأهلي والاتحاد السكندري 53 دقيقة | كرة سلة
تشكيل تشيلسي - بيدرو وديلاب معا بدون بالمر أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عبد الرؤوف: هذا ترتيب حراس الزمالك.. وشيكو بانزا أرسل شهادة وفاة أخيه 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب كايزر تشيفز: لا يمكننا التفكير في الزمالك الآن.. ولمَ لا نفوز بالبطولة؟ 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517605/إيقاف-لويس-دياز-بسبب-تدخله-على-حكيمي