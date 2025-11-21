مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الخاصة.

فيما واصل أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، خلال مران اليوم الجمعة.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز أحمد ربيع، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.