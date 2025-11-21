مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 21:14

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد ربيع - الزمالك ضد غزل المحلة

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو منافس الزمالك - تعديل موعد مران زيسكو بسبب مباراة الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

وطلب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز، وبذل أقصى جهد، من أجل تحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، ومنح اللاعبين العديد من التعليمات الخاصة.

فيما واصل أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، خلال مران اليوم الجمعة.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب خلال الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز أحمد ربيع، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك زيسكو أحمد ربيع
نرشح لكم
حالة وفاة.. شيكو بانزا يكشف سبب تأخره عن العودة إلى الزمالك قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة مؤتمر أحمد الشناوي: ضربة البداية مهمة في دور المجموعات.. وكيف يتم اختيار الفائزين بجوائز كاف؟ قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور أمام شبيبة القبائل.. وظهور زيزو وعبد الكريم بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
حالة وفاة.. شيكو بانزا يكشف سبب تأخره عن العودة إلى الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة جودة وغياب مصطفى فتحي أمام ريفرز 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا – بداية مسلسل العقوبات.. الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا 2 ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - سبورتنج يحسم المركز الثالث في دوري المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517604/مران-الزمالك-محاضرة-من-عبدالرؤوف-تحضيرا-لزيسكو-وتأهيل-ربيع