كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل
الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
في اللحظات الأخيرة، تغلب منتخب البرازيل على المغرب في ربع نهائي كأس العالم للناشئين.
تقدم ديل للبرازيل في الدقيقة 16 بعد تمريرة من روان بابلو.
وفي الدقيقة 45+4 تعادل زياد باها من ركلة جزاء.
ولكن في الدقيقة 95 سجل ديل الهدف الثاني، عقب تمريرة من تياجو.
الخسارة أوقفت رحلة المغرب بين الثمانية الكبار، بينما تأهلت البرازيل إلى نصف النهائي.
وتلعب البرازيل ضد البرتغال، التي اجتازت سويسرا بهدفين دون رد.
على الجانب الآخر ضمنت إيطاليا مقعدها بالفوز على بوركينا فاسو بهدف دون رد.
وتلتقي إيطاليا مع النمسا التي هزمت اليابان 1-0.
بذلك يخرج الثنائي الإفريقي من دور الثمانية، برفقة ممثل آسيا الأخير، بينما يتواجد في المربع الذهبي 3 منتخبات أوروبية رفقة البرازيل كآخر من تبقى عن بقية القارات.
