الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 20:52

كتب : أحمد الخولي

محمد شكري لاعب الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي سبب غياب الثنائي محمد شكري وأحمد عبد القادر أمام شبيبة القبائل.

ويلعب الأهلي مساء السبت ضد شبيبة القبائل ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وقال وليد صلاح الدين عبر موقع الأهلي الرسمي، إن محمد شكري يعاني من آلام في عضلة السمانة، فيما يعاني أحمد عبد القادر من آلام في العضلة الخلفية وسيغيب الثنائي أمام شبيبة القبائل.

وأعلن الدنماركي يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمته لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

كذلك يتواجد أحمد سيد زيزو بعد إصابته مع منتخب مصر أمام كاب فيردي.

كذلك يعود حمزة عبد الكريم بعد مشاركته في كأس العالم للناشئين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس بتعليق المعلق خليل البلوشي.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد شكري أحمد عبد القادر
التعليقات
