خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك ضد مودرن

أخبار متعلقة:
منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا بمشاركة بانزا وتألق ميسي.. الأرجنتين تهزم أنجولا بثنائية شيكو بانزا: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري "الأول في الأول".. شيكو بانزا يعود للتسجيل بهدفه في شباك البنك الأهلي

أبلغ الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك ناديه بتأخر وصوله لظروف خاصة.

وشارك بانزا مع أنجولا في وديتي الأرجنتين وزامبيا خلال التوقف الدولي الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكو بانزا أبلغ الزمالك بتأخره عن الوصول في الموعد المحدد بعد فراعه من المشاركة مع منتخب أنجولا، لظروف خاصة.

بانزا أوضح للزمالك أنه يعمل على الوصول في أسرع وقت.

اللاعب كان من المقرر وصوله إلى القاهرة اول امس على أن يشارك في مران الأمس لكنه تخلف عن الحضور بالموعد المحدد.

وشارك بانزا في التشكيل الأساسي لمنتخب أنجولا ضد الأرجنتين وخرج في الدقيقة 65.

فيما شارك بانزا كبديل عندما تغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

شيكو بانزا الزمالك زيسكو
نرشح لكم
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل مؤتمر أحمد الشناوي: ضربة البداية مهمة في دور المجموعات.. وكيف يتم اختيار الفائزين بجوائز كاف؟ قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور أمام شبيبة القبائل.. وظهور زيزو وعبد الكريم بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي
أخر الأخبار
تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا 20 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - سبورتنج يحسم المركز الثالث في دوري المرتبط 33 دقيقة | كرة سلة
إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع 57 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل ساعة | الوطن العربي
الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517601/خبر-في-الجول-شيكو-بانزا-يبلغ-الزمالك-بتأخر-وصوله-لظروف-خاصة