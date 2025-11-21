خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة

أبلغ الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك ناديه بتأخر وصوله لظروف خاصة.

وشارك بانزا مع أنجولا في وديتي الأرجنتين وزامبيا خلال التوقف الدولي الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شيكو بانزا أبلغ الزمالك بتأخره عن الوصول في الموعد المحدد بعد فراعه من المشاركة مع منتخب أنجولا، لظروف خاصة.

بانزا أوضح للزمالك أنه يعمل على الوصول في أسرع وقت.

اللاعب كان من المقرر وصوله إلى القاهرة اول امس على أن يشارك في مران الأمس لكنه تخلف عن الحضور بالموعد المحدد.

وشارك بانزا في التشكيل الأساسي لمنتخب أنجولا ضد الأرجنتين وخرج في الدقيقة 65.

فيما شارك بانزا كبديل عندما تغلب منتخب أنجولا على زامبيا وديا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.