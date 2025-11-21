مؤتمر أحمد الشناوي: ضربة البداية مهمة في دور المجموعات.. وكيف يتم اختيار الفائزين بجوائز كاف؟

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أهمية تحقيق الفوز عندما يواجه فريقه، ريفيرز يونايتد النيجيري.

ويفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ريفيرز يونايتد بالقاهرة مساء السبت.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن نبدأ دوري المجموعات بشكل قوي ونفوز على ريفيرز يونايتد من أجل الدخول سريعا في أجواء المنافسة والإعلان مبكرا عن رغبة بيراميدز في الاحتفاظ باللقب القاري. ضربة البداية مخمة في دور المجموعات".

وأضاف "بيراميدز حاليا هو بطل إفريقيا وكل الأندية التي ستواجهه ستقدم أفضل ما لديها وهو ما يجعل المواجهات صعبة بكل تأكيد. لعب المباراة الأولى بدور المجموعات في القاهرة كان أمرا مهما ودافع قوي من أجل الفوز وتأكيد التفوق".

وأتم "جائزة أفضل حارس في إفريقيا؟ كنت أتمنى الفوز بالجائزة، ولكن التساؤل الوحيد هو كيف يتم تقييم واختيار الفائزين بهذه الجوائز؟ خاصة بعد الفوز مع بيراميدز بهذه الألقاب".

وخرج الشناوي من القائمة النهائية لجائزة أفضل مرمى في إفريقيا 2025.

وفاز المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي بالجائزة بعد تفوقه على مواطنه منير المحمدي والجنوب إفريقي رونيون ويليامز.

وقاد الشناوي بيراميدز لتحقيق دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث.