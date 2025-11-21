مؤتمر أحمد الشناوي: ضربة البداية مهمة في دور المجموعات.. وكيف يتم اختيار الفائزين بجوائز كاف؟

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 20:12

كتب : أحمد الخولي

أحمد الشناوي - بيراميدز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أهمية تحقيق الفوز عندما يواجه فريقه، ريفيرز يونايتد النيجيري.

أخبار متعلقة:
مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان ممدوح عيد: فوز بيراميدز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا جاء بعد عمل شاق

ويفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ريفيرز يونايتد بالقاهرة مساء السبت.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن نبدأ دوري المجموعات بشكل قوي ونفوز على ريفيرز يونايتد من أجل الدخول سريعا في أجواء المنافسة والإعلان مبكرا عن رغبة بيراميدز في الاحتفاظ باللقب القاري. ضربة البداية مخمة في دور المجموعات".

وأضاف "بيراميدز حاليا هو بطل إفريقيا وكل الأندية التي ستواجهه ستقدم أفضل ما لديها وهو ما يجعل المواجهات صعبة بكل تأكيد. لعب المباراة الأولى بدور المجموعات في القاهرة كان أمرا مهما ودافع قوي من أجل الفوز وتأكيد التفوق".

وأتم "جائزة أفضل حارس في إفريقيا؟ كنت أتمنى الفوز بالجائزة، ولكن التساؤل الوحيد هو كيف يتم تقييم واختيار الفائزين بهذه الجوائز؟ خاصة بعد الفوز مع بيراميدز بهذه الألقاب".

وخرج الشناوي من القائمة النهائية لجائزة أفضل مرمى في إفريقيا 2025.

وفاز المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي بالجائزة بعد تفوقه على مواطنه منير المحمدي والجنوب إفريقي رونيون ويليامز.

وقاد الشناوي بيراميدز لتحقيق دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس القارات الثلاث.

أحمد الشناوي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التعاقد مع مدير فني أجنبي للتخطيط لقطاعات الناشئين طبيب الأهلي: إصابة عبد الله.. والشحات وداري في المرحلة الأخيرة من التأهيل مران الأهلي - عودة تريزيجيه وزيزو استعدادا لشبيبة القبائل
أخر الأخبار
تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا 21 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - سبورتنج يحسم المركز الثالث في دوري المرتبط 34 دقيقة | كرة سلة
إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل ساعة | الوطن العربي
الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517600/مؤتمر-أحمد-الشناوي-ضربة-البداية-مهمة-في-دور-المجموعات-وكيف-يتم-اختيار-الفائزين-بجوائز-كاف