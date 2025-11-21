مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي

شدد الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على صعوبة مهمة فريقه عندما يواجه ريفيرز يونايتد النيجيري.

ويفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة ريفيرز يونايتد بالقاهرة.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي: "بيراميدز نجح في التواجد على القمة وأصبح حاليا الأفضل في القارة، وكما هو معروف فإن الوصول للقمة صعب ولكن الحفاظ عليها أصعب".

وأضاف "أثق كثيرا في المجموعة الموجودة في الفريق، وهؤلاء هم من حققوا البطولات. نحن نلعب كل مبارياتنا للفوز وهذا أمر مهم والحافز دائما لدينا متجدد من أجل الاستمرار على قمة الكرة في إفريقيا".

وكشف "رمضان صبحي وأسامة جلال ومصطفى فتحي سيغبون أمام ريفرز يونايتد بسبب الإصابة، بجانب عودة الثنائي محمد الشيبي وفيستون ماييلي متأخرين عن بسبب حفل جوائز كاف. لكننا في النهاية سنلعب بكل قوة من أجل الفوز".

وأجاب "مشاركة الكرتي في كأس العرب؟ موقف بيراميدز واضح والنادي ليس لديه لاعبين للانضمام للمنتخبات المحلية، وفقط نوافق على المنتخب الأول والأجندة الدولية. بيراميدز بطل إفريقيا ولاعبوه يستحقون اللعب في المنتخبات الكبرى".

ورفض نادي بيراميدز مشاركة وليد الكرتي رفقة المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب.

وأعلن منتخب المغرب المشارك في كأس العرب قائمته بتواجد وليد الكرتي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي بيراميدز لـFilGoal.com : "أبلغنا وليد الكرتي بعدم قدرتنا على تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب لارتباطات الفريق بمواجهات حاسمة وذات أهمية قصوى".

وأضاف "نحترم رغبة اللاعبين في تمثيل منتخبات بلادهم ولكن لأن البطولة خارج الأجندة الدولية وتأتي بالتزامن مع ارتباطات بيراميدز، لن نستطيع التخلي عن اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية".

وأتم "النادي كان يتمنى أن الاتحادات الدولية والقارية تراعى تحديد مواعيد بطولاتها وأن يكون هناك تنسيقا بين المسؤولين عن الكرة المصرية و مسئولي المنتخبات المختلفة".

يذكر أن قائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لم تشهد تواجد أي لاعب من بيراميدز للسبب ذاته.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر بين يومي 1و18 ديسمبر المقبل.