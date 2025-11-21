مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 17:52

كتب : أحمد الخولي

وليد الكرتي - منتخب المغرب

شدد مصدر من نادي بيراميدز على إبلاغ وليد الكرتي لاعب الفريق برفض طلبه بالمشاركة في كأس العرب.

أخبار متعلقة:
بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب دبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب

وأعلن منتخب المغرب المشارك في كأس العرب قائمته بتواجد وليد الكرتي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي بيراميدز لـFilGoal.com : "أبلغنا وليد الكرتي بعدم قدرتنا على تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب لارتباطات الفريق بمواجهات حاسمة وذات أهمية قصوى".

وأضاف "نحترم رغبة اللاعبين في تمثيل منتخبات بلادهم ولكن لأن البطولة خارج الأجندة الدولية وتأتي بالتزامن مع ارتباطات بيراميدز، لن نستطيع التخلي عن اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية".

وأتم "النادي كان يتمنى أن الاتحادات الدولية والقارية تراعى تحديد مواعيد بطولاتها وأن يكون هناك تنسيقا بين المسؤولين عن الكرة المصرية و مسئولي المنتخبات المختلفة".

يذكر أن قائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لم تشهد تواجد أي لاعب من بيراميدز للسبب ذاته.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر بين يومي 1و18 ديسمبر المقبل.

وسيخوض بيراميدز المباراتين المؤجلتين في الدوري المصري أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

كما ينتظر بيراميدز الفائز من مباراة بطلي الأمريكتين لمواجهته يوم 13 ديسمبر بالدوحة ضمن كأس إنتركونتيننتال.

وفي حالة فوز بيراميدز بهذه المباراة سيواجه باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر.

كأس العرب منتخب المغرب للمحليين بيراميدز وليد الكرتي
نرشح لكم
مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري قائمة تونس - بن رمضان ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي لكأس العرب.. وغياب الجزيري مصعب البطاط: فلسطين منتخب كل العرب وننتظر دعم الجماهير الأصل في تركيا.. السر وراء أزمة تاليسكا والبليهي بعد نهائي البطولة العربية رئيس الاتحاد العربي: ندرس الحلول لأزمة تضارب مواعيد البطولة العربية مع الأولمبياد حمد بن خليفة آل ثاني نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد العربي
أخر الأخبار
تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا 21 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - سبورتنج يحسم المركز الثالث في دوري المرتبط 34 دقيقة | كرة سلة
إيقاف لويس دياز بسبب تدخله على حكيمي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف تحضيرا لزيسكو.. وتأهيل ربيع 58 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل ساعة | الوطن العربي
الأهلي يكشف سبب غياب شكري وعبد القادر أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - شيكو بانزا يبلغ الزمالك بتأخر وصوله لظروف خاصة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517597/مصدر-من-بيراميدز-لـ-في-الجول-أبلغنا-الكرتي-برفض-مشاركته-في-كأس-العرب