مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب

شدد مصدر من نادي بيراميدز على إبلاغ وليد الكرتي لاعب الفريق برفض طلبه بالمشاركة في كأس العرب.

وأعلن منتخب المغرب المشارك في كأس العرب قائمته بتواجد وليد الكرتي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي بيراميدز لـFilGoal.com : "أبلغنا وليد الكرتي بعدم قدرتنا على تحقيق رغبته بالمشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب لارتباطات الفريق بمواجهات حاسمة وذات أهمية قصوى".

وأضاف "نحترم رغبة اللاعبين في تمثيل منتخبات بلادهم ولكن لأن البطولة خارج الأجندة الدولية وتأتي بالتزامن مع ارتباطات بيراميدز، لن نستطيع التخلي عن اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية".

وأتم "النادي كان يتمنى أن الاتحادات الدولية والقارية تراعى تحديد مواعيد بطولاتها وأن يكون هناك تنسيقا بين المسؤولين عن الكرة المصرية و مسئولي المنتخبات المختلفة".

يذكر أن قائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب لم تشهد تواجد أي لاعب من بيراميدز للسبب ذاته.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر بين يومي 1و18 ديسمبر المقبل.

وسيخوض بيراميدز المباراتين المؤجلتين في الدوري المصري أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

كما ينتظر بيراميدز الفائز من مباراة بطلي الأمريكتين لمواجهته يوم 13 ديسمبر بالدوحة ضمن كأس إنتركونتيننتال.

وفي حالة فوز بيراميدز بهذه المباراة سيواجه باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر.