بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 17:07

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

يتواجد ثلاثي محترف بالدوري المصري على رأس قائمة منتخب المغرب لبطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتواجد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، ومحمود بنتايك مدافع الزمالك ووليد الكرتي لاعب بيراميدز على رأس القائمة.

فيما غاب محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن اختيارات السكتيوي نظرا لارتباطه بالمشاركة مع المنتخب المغربي الأول في كأس إفريقيا.

وأعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب (المغرب الفاسي) - المهدي بنعبيد (الوداد) رشيد غنيمي (الفتح الرباطي)

الدفاع: مروان الوداني (أم صلال القطري) - مروان سعدان (الفتح السعودي) حمزة الموساوي (نهضة بركان) محمد بولكسوت (الرجاء) محمد مفيد (الوداد) محمود بنتايك (الزمالك) سفيان بوفتيني (الوصل الإماراتي) أنس باش (الجيش الملكي)

الوسط: ربيع حريمات (الجيش الملكي) - خالد آيت أورخان (الجيش الملكي) –– أيوب خيري (نهضة بركان) صابر بوغرين (الرجاء) وليد الكرتي (بيراميدز) أشرف المهديوي (التعاون السعودي) أمين زحزوح (الوكرة القطري)

الهجوم: يوسف مهري (نهضة بركان) حمزة هنوري (الوداد) أشرف بنشرقي (الأهلي) عبد الرزاق حمد الله (الشباب) وليد أزارو (عجمان الإماراتي) –– أسامة طنان (أم صلال القطري) كريم بركاوي (الظفرة الإماراتي) - طارق تيسودالي (خورفكان الإماراتي).

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان أو الصومان، واليمن أو جزر القمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وستقام البطولة بنظام الدعوات على أن تلعب المباريات خارج الأجندة الدولية.

