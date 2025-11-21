البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

يفتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت على استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة مساء يوم السبت في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس بتعليق المعلق خليل البلوشي.

Image

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).

يذكر أن بيراميدز يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صنداونز.

الأهلي شبيبة القبائل
