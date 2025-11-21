الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف - الزمالك

يقام غدا السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي بالكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
منافس الزمالك - تعديل موعد مران زيسكو بسبب مباراة الأهلي مران الزمالك - انتظام الدوليين.. وفقرة بدنية بقيادة كوستا وصول بعثة زيسكو إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية وكيله: إصابة أحمد ربيع ليست مزمنة.. والزمالك لن يتعاقد مع لاعب بدون كشف طبي

ويحل زيسكو ضيفا على الزمالك مساء الأحد ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي بحضور أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك في تمام الساعة الواحدة ظهر غد السبت، باستاد القاهرة الدولي.

كما يحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

في حين يُعقد المؤتمر الصحفي لـ"ماثيوز ندلوفو" المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي في الثانية عشرة والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك زيسكو الكونفدرالية
نرشح لكم
البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال "تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا مؤتمر توروب: لا أريد العيش على الماضي.. وسنختار الوقت المناسب لمشاركة إمام عاشور خبر في الجول - السويحلي الليبي يقدم عرضا ماليا كبيرا لضم حامد حمدان في يناير مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التعاقد مع مدير فني أجنبي للتخطيط لقطاعات الناشئين
أخر الأخبار
البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 47 دقيقة | الكرة المصرية
"اصطدم بالباب" إصابة بالمر بكسر في إصبع قدمه.. والكشف عن مدة غيابه 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو 59 دقيقة | الكرة المصرية
"فناننا عاد".. الترجي يعلن عودة يوسف المساكني بعد 12 عاما ساعة | ميركاتو
وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي ساعة | المحترفون
خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال ساعة | الدوري المصري
"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: ندرك قيمة دوري الأبطال لدى جمهور الأهلي.. وعلينا الحفاظ على نظامنا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517592/الكونفدرالية-موعد-المؤتمر-الصحفي-لمباراة-الزمالك-ضد-زيسكو