الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو

يقام غدا السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي بالكونفدرالية.

ويحل زيسكو ضيفا على الزمالك مساء الأحد ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي بحضور أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك في تمام الساعة الواحدة ظهر غد السبت، باستاد القاهرة الدولي.

كما يحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

في حين يُعقد المؤتمر الصحفي لـ"ماثيوز ندلوفو" المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي في الثانية عشرة والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.