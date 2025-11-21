"فناننا عاد".. الترجي يعلن عودة يوسف المساكني بعد 12 عاما

يوسف المساكني النادي : العربي الترجي

عاد يوسف المساكني لصفوف الترجي التونسي بعد 12 عاما على رحيله من الفريق.

وتعاقد الترجي مع المساكني بعد رحلة احتراف طويلة بالدوري القطري.

وأعلن الترجي اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي لنادي الترجي لمدة عام ونصف.

ونشر الترجي مقطع فيديو قدم من خلاله المساكني وكتب "فناننا عاد! ليبدأ العرض".

وبدأ المساكني مشواره مع الترجي في 2008 قادما من الملعب التونسي وعمره 18 عاما.

ولعب المساكني مع الترجي بين عامي 2008 و2013 وخاض معه 136 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 37 آخر.

وحصد المساكني 4 ألقاب للدوري التونسي مع الترجي بالإضافة للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2011.

وانتقل المساكني من الترجي إلى لخويا القطري "الدحيل حاليا" في صفقة قياسية عام 2013.

ولعب المساكني مع الدحيل والعربي في قطر وأعير إلى أوبيين البلجيكي.

وانتهى تعاقد المساكني مع العربي في يوليو الماضي لينضم للترجي في صفقة انتقال حر.