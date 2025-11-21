وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي

الجمعة، 21 نوفمبر 2025 - 15:34

كتب : عمرو نبيل

عمر فايد

عمر فايد

النادي : أروكا

أروكا

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال عمر فايد، عن رغبة اللاعب في استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.

وأوضح الشحات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عمر فايد يقدم مستويات مميزة مع أروكا البرتغالي وظهر بشكل قوي في مباراتي المنتخب الثاني أمام الجزائر".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب تحت أنظار مورينيو.. عمر فايد يشارك في خسارة أروكا بخماسية من بنفيكا بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية

وأكمل "الرغبة الأساسية لعمر فايد هي استكمال مشواره الاحترافي والوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية في المستقبل القريب".

وردا على ما تردد عن اهتمام الأهلي بضمه: "حن يصل أي عرض رسمي سنتناقش ونبحث الخيار الأفضل له، وكونه محط أنظار الأندية الكبيرة مثل الأهلي، يمثل تتويج لمجهوداته منذ خروجه للاحتراف، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي مع الأهلي"

وانضم عمر فايد لقائمة المنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، في وديتي الجزائر الإعداديتين للبطولة.

ولعب فايد صاحب الـ22 عاما أساسيا في المباراتين وظهر بشكل جيد.

ويلعب عمر فايد معارا لنادي أروكا البرتغالي من نادي فنربشخة التركي.

ولعب فايد هذا الموسم 4 مباريات مع فريقه البرتغالي.

وكان عمر فايد أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والذي نجح في الحصول على المركز الرابع.

عمر فايد أروكا البرتغالي الأهلي
نرشح لكم
ماني يتحدث عن تفاصيل غضبه من صلاح أثناء مباراة بيرنلي المسؤول الإعلامي للقادسية يوضح حقيقة فسخ عقد كهربا كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 المجد الليبي يتعاقد مع ثلاثي الزمالك السابق الجريدة الكويتية: القادسية يقرر إنهاء التعاقد مع كهربا محمد صلاح: أكثر ما يسعدني نظرة الناس في مصر لي بفخر محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور أمام شبيبة القبائل.. وظهور زيزو وعبد الكريم 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب 2 ساعة | كأس العرب
بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب 2 ساعة | كأس العرب
مؤتمر أرتيتا: سعيد بإشادة روني بـ جيوكيريس.. وهذا موقف المصابين الثمانية قبل الديربي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
البلوشي معلقا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا 4 ساعة | الكرة المصرية
"اصطدم بالباب" إصابة بالمر بكسر في إصبع قدمه.. والكشف عن مدة غيابه 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد زيسكو 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 إبراهيم صلاح لـ في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر
/articles/517590/وكيله-لـ-في-الجول-عمر-فايد-يرغب-في-مواصلة-الاحتراف-الأوروبي-وهذه-حقيقة-اهتمام-الأهلي