وكيله لـ في الجول: عمر فايد يرغب في مواصلة الاحتراف الأوروبي.. وهذه حقيقة اهتمام الأهلي

عمر فايد النادي : أروكا أروكا

كشف إسلام الشحات وكيل أعمال عمر فايد، عن رغبة اللاعب في استكمال مشواره الاحترافي في أوروبا.

وأوضح الشحات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "عمر فايد يقدم مستويات مميزة مع أروكا البرتغالي وظهر بشكل قوي في مباراتي المنتخب الثاني أمام الجزائر".

وأكمل "الرغبة الأساسية لعمر فايد هي استكمال مشواره الاحترافي والوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية في المستقبل القريب".

وردا على ما تردد عن اهتمام الأهلي بضمه: "حن يصل أي عرض رسمي سنتناقش ونبحث الخيار الأفضل له، وكونه محط أنظار الأندية الكبيرة مثل الأهلي، يمثل تتويج لمجهوداته منذ خروجه للاحتراف، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي مع الأهلي"

وانضم عمر فايد لقائمة المنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، في وديتي الجزائر الإعداديتين للبطولة.

ولعب فايد صاحب الـ22 عاما أساسيا في المباراتين وظهر بشكل جيد.

ويلعب عمر فايد معارا لنادي أروكا البرتغالي من نادي فنربشخة التركي.

ولعب فايد هذا الموسم 4 مباريات مع فريقه البرتغالي.

وكان عمر فايد أحد العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، والذي نجح في الحصول على المركز الرابع.