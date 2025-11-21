خبر في الجول - إنبي يمدد عقد حارسه.. ويقرر زيادة عقد زياد كمال

اتفق نادي إنبي مع حارسه رضا السيد على تمديد تعاقده مع الفريق البترولي.

وعلم FilGoal.com أن إنبي أتم اتفاقه مع رضا السيد لتمديد عقده لمدة موسمين.

وكان مقررا أن ينتهي تعاقد رضا السيد مع نادي إنبي بنهاية الموسم الجاري 2025- 2026.

وبذلك يبقى رضا السيد حارسا لإنبي حتى نهاية موسم 2027 - 2028.

رضا السيد البالغ من العمر 33 عاما انضم لنادي إنبي قادما من الداخلية في يناير 2023.

ولم يشارك حارس إنبي مع الفريق هذا الموسم في أي مباراة وظل بديلا للحارس الأساسي عبد الرحمن سمير.

كما علم FilGoal.com أن مسؤولي إنبي قرروا زيادة عقد زياد كمال لاعب وسط الفريق، بعد جلسة جمعتهم مع اللاعب.

وعاد زياد كمال 24 عاما، إلى نادي إنبي بعد نهاية إعارته للزمالك في يناير 2025.

اللاعب الذي بدأ مسيرته في ناشئي إنبي شارك هذا الموسم في 5 مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ويحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.