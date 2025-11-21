"تذاكر المباراة لم تنفد".. الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل

وجه الأهلي رسالة إلى جماهيره طالبهم خلالها بالحضور المكثف خلال مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على الأهلي مساء السبت ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الأهلي عبر موقعه الرسمي: "ينتظر النادي الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري الأبطال"

"وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير؛ لمساندة الفريق في هذه المباراة التي تحظى باهتمام كبير، لاسيما أن تذاكر المباراة لم تنفد بعد".

ويلتقي الأهلي أمام شبيبة القبائل السادسة مساء يوم السبت في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات بعد الفوز على حساب إيجل نوار البوروندي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 للبطولة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا رفقة: شبيبة القبائل (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب) - يانج أفريكانز (تنزانيا).